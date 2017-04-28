Operasyonda 8 gözaltı

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet teşkilatı içerisinde mahrem imamı olarak tabir edilen mensupları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda ilimizde ikamet ettiği tespit edilen 32 şahıstan 16'sının daha önceden işlem yapılarak halen cezaevinde tutuklu olduğu, kalan 16 kişi ile ilgili olarak 26 Nisan günü gerçekleştirilen operasyonda İ.A, M.B, Ş.Ö, O.K, A.Ö, G.Ö, M.K, T.U. isimli 8 şüpheli şahıs yakalanmış olup, kalan 8 şahıstan 6’sının ilimizdeki adreslerinden başka illere taşındığı tespit edilmiş, 2 şahsın yakalanması için çalışmalar devam etmektedir" denildi.