Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1434.76
ALTIN
488.71
DOLAR
8.6147
STERLİN
12.0229
EURO
10.1740

Operasyon

Yozgat emniyetinin yaptığı sıkı takip sonucunda, 2’si kadın 4 kişiden oluşan hırsızlık şebekesi çökertildi.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:33
Operasyon

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen, Kayseri ve Maraş illerinde de hırsızlık yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik takip yapıldı. Kimlikleri belirlenen ikisi kadın 4 kişinin takibi yapılarak, Kayseri’de bulundukları ikamete operasyon düzenlendi. Yakalanan şahısların ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şahısların Sorgun Adliyesinde yapılan işlemleri neticesinde 4 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer ikisi Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KALKINMA YERELDEN BAŞLADI
KALKINMA YERELDEN BAŞLADI
Efsane Valinin yaşamı
Efsane Valinin yaşamı
Bağrıbütün Hasadına başlanıldı
Bağrıbütün Hasadına başlanıldı
Yangın korkuttu
Yangın korkuttu
Uyuşturucu Operasyonu
Uyuşturucu Operasyonu
GENÇLERDEN ANLAMLI PARK
GENÇLERDEN ANLAMLI PARK
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim