Yozgat’ın Sorgun ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sorgun ve Sarıkaya ilçelerinde evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen, Kayseri ve Maraş illerinde de hırsızlık yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik takip yapıldı. Kimlikleri belirlenen ikisi kadın 4 kişinin takibi yapılarak, Kayseri’de bulundukları ikamete operasyon düzenlendi. Yakalanan şahısların ikametinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şahısların Sorgun Adliyesinde yapılan işlemleri neticesinde 4 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer ikisi Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.