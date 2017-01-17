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Onurlu direnişe destek

17 Ocak 2017 Salı 06:00
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Bozok Üniversitesi senatosu, yayınladığı bir bildiri ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara sert bir dille tepki gösterirken, yaşana zorlu süreçte ortaya koyduğu onurlu direnişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘destek’ mesajı verildi.

Onurlu direnişe destek
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, son senato toplantısında Üniversitemiz ülkemizin ve milletimizin varlığına ve bütünlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayan bir bildiri okudu. 
Karacabey’in, ihanete tokat gibi çarpan bildirisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da tam destek vardı.
İşte o bildiri: 
“Ülkemizin ve milletimizin varlığına ve bütünlüğüne yönelik her türlü küresel saldırıların yoğunlaştığı bir süreçten geçmekteyiz. Farklı görüntüler altında gerçekleştirilen saldırıların aynı merkezden yönetildiğinin farkındayız. Yeniden diriliş ruhuyla yeşeren umutlarımızı söndürmeyi amaçlayan bu saldırıların aziz milletimizde yılgınlığa yol açması hedeflenmektedir. 
Sabrımızı zorlayan  bu küresel tezgâhlar karşısında yüreğimiz kabarmakta, öfkemiz her geçen gün artmaktadır. Asırlar boyu mazlumların umudu olmuş bu aziz milletin, yeniden insanlık onurunun umudu olmasına hiçbir emperyalist odak engel olamayacaktır. İnanıyoruz ki milyonlarca mazluma yüreğini açmış olan milletimiz, bomba patlamaları ve masum çığlıkları arasında kaybolan insanlığın yeniden yeşermesine önderlik edecektir.  Adına FETÖ, PKK ya da DEAŞ ismi takılarak gerçekleştirilen bu saldırılarla onurumuzu çiğneyeceklerini zannedenler, bu milletin büyüyen bir dalga halinde istiklâlini korumak için nasıl mücadele verdiğini göreceklerdir. İnanç ve özgürlüğünden daha kıymetli bir değer tanımayan bu millet, atalarının kanıyla yoğrulmuş ve bedeli ödenmiş vatan topraklarını savunmakta asla tereddüt etmeyecektir. 
Asırlar boyu yaşadığı topraklar üzerinde mücadele ruhuyla var olmuş aziz milletimizin bekasına sahip çıkacağından kimsenin kuşkusu olmasın. 15 Temmuz ve sonrasında üzerine düşeni büyük bir cesaretle ortaya koyan milletimizin bu saldırıları da göğüsleyeceğine inancımız tamdır. Üzerimize salınan kara bulutların dağılması, önümüze konulan engellerin aşılması bizim azmimize ve kararlılığımıza bağlıdır. Bu uğurda millet olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağımızı, hiçbir zorluktan yılmayacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimizin şahsında temsil ettiği onurlu direnişini sahipleniyor, insani ve ahlaki duruşunu yürekten destekliyoruz. Bilimin ışığında topluma yol göstermeyi şiar edinmiş üniversiteler olarak ülkemizin içine atılmak istenen karanlığı görüyor ve bu karanlığı boğmak için var gücümüzle çalışacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz.
Bozok Üniversitesi senatosu olarak, birlik ve dayanışma ruhuyla bu karanlık günleri geride bırakacağımıza, yarının bugünden daha aydınlık olacağına inancımız tamdır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur”. 

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