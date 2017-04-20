O'nun istikametinde...

Coşkun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ temalı etkinliklerle kutlanan Kutlu Doğum Haftası’nın insanlık için çok önemli fırsatlar tanıdığını söyledi.

“Sevgili Peygamberimiz Mevla’mızın insanlığa gönderdiği en son elçidir ve karanlıklardan aydınlığa ve sıratı müstakime ulaştırmak için gönderilmiştir” diyen Coşkun;

“O’nun dünyamıza teşrifi dünyamızın akışını değiştirmiş dünyamız onunla istikametini bulmuştur. O’nunla bulutlar dünyamıza rahmet yağdırmıştır. O’nun rahmet ve merhamet yüklü mesajları ve ahlak-ı hasenesi dünyamızın ve insanlığın kurtuluşunun ve huzurunun tek çaresi olmuştur.

O’nu anlamak ancak O’nun hayatını yaşamak ve yaşarken çocuklarımıza, dünyamızı emanet edeceğimiz yarınlarımıza örnek olmakla gerçekleşir. Bu yıl ‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ teması ile haftanın kutlanıyor olması Peygamber Efendimizi anlama ve anlatma adına oldukça önemlidir. İnşallah O’nun ahlakı ile ahlaklanan, hayatına O’nun gibi istikamet veren yeni nesiller yetiştirme adına bu hafta bir vesile olur.

Sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını, hayatını kendimize örnek almalıyız, sünnetini yaşama ve yaşatma gayretiyle emanetine hep birlikte sahip çıkmalıyız. Yolumuzu aydınlatan, gönüllerimizi sevgiyle dolduran Peygamber Efendimizin şefaatine nail olabilmek duasıyla, tüm İslam Alemi’nin Kutlu Doğum haftasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.