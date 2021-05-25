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Online yağmur duası

Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Çakırlar köyünde, yaşanılan kuraklık için yağmur duasını Covid19 tedbirleri kapsamında hoparlörden yaptı.

25 Mayıs 2021 Salı 00:15
Online yağmur duası

Köy İmamı Mehmet Cesur, salgın sebebiyle toplanmanın yasak olduğunu fakat cami hoparlöründen dua yapabileceğini, köy halkının da evlerinden duaya katılabileceklerini söyledi. Köy imamı Mehmet Cesur, Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri olarak salgın dönemi başta olmak üzere her zaman halkın din hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmeyi, cemaatin manevi olarak sürekli yanlarında bulunduklarını dile getirdi. Cesur, görevlerinin sadece cami içerisinde değil halkla sürekli iç içe olduğunu ve cemaatin ihtiyaç ve isteklerine göre her türlü din hizmetini verdiklerini kaydetti. Köy halkından Ali Osman Yiğit, köy imamına istekleri doğrultusunda bu hizmeti köy halkına sundukları için teşekkür etti. Kurak geçen bu dönemde birçok mahsulün zarar görmesine az bir süre kalmışken elden bir şey gelmediğini kaydeden Yiğit, ‘’Biz de yağmur duasına çıkalım dedik. Hocamız da bizi kırmayıp salgın döneminde bu hizmeti bizlere sunarak ailemizle birlikte duaya amin deme fırsatı sundu’’ dedi. Köy halkından Ekrem Çelik ise, ‘’Tarladaki mahsul zarar görmekle birlikte hayvanlarımızı otlatabilecek alanlar kurumaya başladı, ot kalmadı. Tek umudumuz yağmurun yağmasıdır. Bu yüzden köy olarak yağmur duasına çıkalım dedik. Köy imamız da bizlere minareden dua ederek kurak geçen sene için rabbimizden yağmur istememize sebep oldu hocamıza çok teşekkür ederim’’ diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
Online Yağmur Duası
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