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Online sipariş önerisi

YOZGAT Valiliği, Covit-19 salgının önüne geçilebilmesi için online sipariş yönteminin benimsenmesini önerdi.

08 Aralık 2020 Salı 00:33
Online sipariş önerisi

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında toplanarak, il genelinde Korona virüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirleri değerlendirdi. Yapılan açıklamada, vatandaşların yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı hatırlatıldı. Online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlardan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.00­24.00 saatleri arasında çalışabilecekleri ifade edildi. Açıklamada, ‘’Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayan vatandaşlara/işyerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı’’ kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Online Sipariş önerisi
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