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Onlarda bayram yaptı

Yozgat’ta sokak hayvanları ve kuşlar için belirli merkezlere yiyecek, yem, su bırakıldı, barınaklar ekipler tarafından kontrolden geçirildi.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:14
Onlarda bayram yaptı

YOZGAT il genelinde, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle beslenmekte güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşlar için belirli merkezlere yiyecek, mama, yem ve su bırakıldı, barınaklar denetimden geçirildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Un Pazarı Meydanı'ndaki güvercinlere yem bıraktı. Başkan Köse, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı vatandaşların bayramda dışarı çıkamadığını hatırlattı. Başkan Köse, "Vatandaşımız gelemediği için belediye ekiplerimizle kuşlarımıza yem verdik. Ayrıca sokak hayvanlarımızı da günübirlik besliyoruz. 26 noktaya her gün yem bırakıyoruz" dedi.
SORGUN Belediyesi de, hayvanların yoğun olarak yaşadığı alanlara yiyecek, su ve yem bıraktı. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekipler de, sokak hayvanlarına il genelinde mama ve su kabı ile yem takviyesinde bulundu. Ekipler, İldeki Barınaklarda denetim yaptı. 

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Onlarda Bayram Yaptı
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