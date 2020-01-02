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Onlara tatil yok

YOZGAT il genelinde halkın yeni yıla huzur, güven ve sağlıklı bir giriş yapabilmesi amacıyla polis memurları, jandarma, belediye temizlik işçileri, taksiciler görevlerini sabaha kadar sürdürdü.

Onlara tatil yok

YOZGAT il genelinde halkın yeni yıla huzur, güven ve sağlıklı bir giriş yapabilmesi amacıyla polis memurları, jandarma, belediye temizlik işçileri, taksiciler görevlerini sabaha kadar sürdürdü.

02 Ocak 2020 Perşembe 04:04
Onlara tatil yok

Kentte yılbaşı önlemleri dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri şehrin giriş ve çıkışları ile merkezde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle arama yaptı. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise, Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet etti ve yeni yıllarını kutladı. Çakır, daha sonra Muslubelen jandarma uygulama noktasını, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile polis merkezini ziyaret ederek, görevlilerin yeni yılını kutlayıp, görevlerinde başarılar diledi. Vali Çakır, 2020 yılının hayırlı olması dileğinde bulundu. Çakır, "Başta huzurevimiz olmak üzere büyüklerimizi ziyaret ettik, onların ellerini öptük, sonra da polis ve askerimizi ziyaret ettik. Gelen yolcularımıza trafik kurlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. Önümüzdeki yıllar memleketimiz ve vatanımız için çok daha iyi olur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, içeride ve dışarıda ne kadar kötü niyetli insanlar varsa bertaraf etsin. Yeni yılın milletimize ve Yozgatlı hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. Ziyaretlerde Vali Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşlik etti.

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