ONLAR YOZGATLI

AVUSTURYA’nın başkenti Viyana'da terör saldırısında yaralanmasına rağmen 1'i polis 2 kişiye yardım eden MMA sporcusu Türk Gençlerden Mikail Özen’in Sarıkaya, Recep Tayyip Gültekin’in de Akdağmadeni nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Hem Avrupa da hem de Türkiye’deki önemli gazetelerde kendilerinden övgü ile söz edilen Yozgatlı gençlerle ilgili manşetlerde ‘Viyana terör saldırısının 3 kahramanı’ başlığı kullanıldı, iki Türk gencinin ‘kurşun yağmuruna’ rağmen insanlara yardımcı olmaktan bir an bile tereddüt etmediklerine yer verildi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın faili emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.