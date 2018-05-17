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ONLAR UYANDIRDI

YOZGATLI vatandaşları sahura her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan davulcuları uyandırdı.

ONLAR UYANDIRDI

YOZGATLI vatandaşları sahura her yıl olduğu gibi bu sene de Ramazan davulcuları uyandırdı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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ONLAR UYANDIRDI

Yozgat’ta yıllardır bu geleneği sürdüren Kırıksoku Köyü Abdalları, bu yıl da davul çalarak vatandaşları sahura uyandırdı. Yozgat Belediyesi her sene olduğu gibi, bu sene de Ramazan ayında ramazan davulu geleneğini sürdürmeye devam ediyor. İl merkezine bağlı, Abdal köyü olarak bilinen, bağrından sayısız müzisyen çıkaran ve bir dönem ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın da ikamet ettiği Kırıksoku köyünde yaşayan son abdallar ramazan davulculuğunu sürdürüyor. Köyde abdallık geleneğini son temsilcisi olan Ramazan davulcuları, bir ay boyunca belediyenin tahsis ettiği araç ile il merkezine dağılarak davul çalıyor ve vatandaşı sahura uyandırıyor.  Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, 13 davulcunun Yozgat’taki tüm mahallelere dağılarak, davul çalıp geleneği yaşattığını belirtti. Ramazan davulculuğu yapan abdallar ise bu geleneği yıllardır kendilerinin ve dedelerinin Yozgat’ta yaşattığını belirterek, “Ömrümüz yettiği sürece Ramazan aylarında bu işi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Haber: Mustafa TEKER
 

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