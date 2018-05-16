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Onlar engel tanımıyor

SARIKAYA ilçesinde, Barbaros İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, çalışmalarından oluşan el sanatları ve resim sergisi açtı.

Onlar engel tanımıyor

SARIKAYA ilçesinde, Barbaros İlkokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri, çalışmalarından oluşan el sanatları ve resim sergisi açtı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 10:09
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Onlar engel tanımıyor

Açılıştan önce engelli öğrencilerin ‘Sevgi Engelleri Aşar’ pankartıyla sahne aldı, söyledikleri şarkı ile izleyenlerin beğenisini ve alkışını aldı. Öğrenciler, Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Mustafa Kemal Devrilmez konferans salonunda kendi hazırladıkları resimlerini tanıttı. Öğrenciler, birbirinden farklı resimleri, gelen davetlilere sergilerken heyecanları gözden kaçmadı. Kaymakam Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte, engelli öğrencilerle yakından ilgilenip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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