Onlar engel tanımıyor

7/24 görev başında bulunan 112 Sağlık ekibi elemanları kar ve tipiden kapanan köylerde rahatsızlanan vatandaşlara ulaşabilmek için kendi canlarını da hiçe sayarak, hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. 1

12 Sağlık ekipleri, yolda kalan, kaza yapan, kırsalda rahatsızlanan vatandaşlar için görevlerinin başında ihbarları değerlendirirken, asılsız ihbarlara da isyan ediyorlar. Çekerek ilçesinde, ihbar üzerine ambulans ile yola çıkan sağlık ekiplerine, Özel İdare araçları da yardımcı oldu.