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Onlar engel tanımıyor

YOZGAT il genelinde görev yapan 112 Sağlık Ekipleri, kar yağışının ardından yoğun tipi nedeniyle kırsal alanlarla ulaşımın büyük oranda aksaması üzerine teyakkuza geçti.

Onlar engel tanımıyor

YOZGAT il genelinde görev yapan 112 Sağlık Ekipleri, kar yağışının ardından yoğun tipi nedeniyle kırsal alanlarla ulaşımın büyük oranda aksaması üzerine teyakkuza geçti.

26 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Onlar engel tanımıyor

7/24 görev başında bulunan 112 Sağlık ekibi elemanları kar ve tipiden kapanan köylerde rahatsızlanan vatandaşlara ulaşabilmek için kendi canlarını da hiçe sayarak, hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. 1
12 Sağlık ekipleri, yolda kalan, kaza yapan, kırsalda rahatsızlanan vatandaşlar için görevlerinin başında ihbarları değerlendirirken, asılsız ihbarlara da isyan ediyorlar. Çekerek ilçesinde, ihbar üzerine ambulans ile yola çıkan sağlık ekiplerine, Özel İdare araçları da yardımcı oldu.

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