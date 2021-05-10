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Onlar da unutulmadı

YOZGAT Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, anneler gününde şehit ve gazi anneleri ile bayram öncesinde ihtiyaç sahibi çocukları unutmadı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:50
Onlar da unutulmadı

İl Müdürü Abdullah Neşeli, Anneler Günü ve Ramazan Bayramı öncesi Şehit Yakınları ile Gazi ve ailelerini, yetim, öksüz çocukları ziyaret etti. Neşeli, ‘’Bakanımız Sayın Derya Yanık ve Valimiz Sayın Ziya Polat'ın selam ve iyi dileklerini, Şehitlerimizin analarına, gazilerimize ve annelerine ilettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet Gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyoruz’’ dedi. Yozgat Valiliği koordinesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Ramazan Bayramı öncesi il genelinde yetim, öksüz ve kurumlarda kalan çocuklar ile şehit ve gazi aileleri ziyaret edilip, hediyeler verildi. 

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Onlar Da Unutulmadı
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