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Onlar çalıştılar

Yozgat'ta kısıtlamadan muaf tutulan fabrikalarda çalışan işçiler, çalışıp, üretmeye devam etti.

07 Aralık 2020 Pazartesi 00:27
Onlar çalıştılar

YENİ tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan fabrikalarda çalışan işçiler, çalışıp, üretimlerini sürdürerek ekonomiye katkı vermeye devam etti. Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde 33 firmada çalışan 2 bin 700 işçi maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak üretim yaptı. Tekstil Fabrikası Müdürü Turan Laçin, 316 işçiyle üretime devam ettiklerini söyledi. Avrupa ülkelerinde birçok firmayla çalıştıklarını belirten Laçin, "Pandemi sürecinde işçimizin sağlığı da bizim için önemli. İşçimizin ateşini ölçüyoruz, maske veriyoruz, hijyen kurallarına uymalarını sağlıyoruz. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" dedi. İşçilerden Tuğba Yiğit de, üretimi hiçbir zaman elden bırakmadıklarını dile getirerek, "Yurt dışına çalışıyoruz. Covid-19'dan dolayı tedbirleri elden bırakmıyoruz. Maskemizi takıyoruz, dezenfektan kullanıyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz" diye konuştu. Yozgat'ta maske üretimi yapan Süleyman Doğan da pandemide üretime hiç ara vermediklerini, tedbirlere uyarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Çorap üretim fabrikasında çalışan işçilerden Büşra Yeşil ise "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün önlemlerimizi alıyoruz, üretime devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

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Onlar çalıştılar
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