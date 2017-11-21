ÖNERİYORUZ!

Yozgat’ın yetiştirdiği emekli öğretmen, araştırmacı-yazar Yılmaz Göksoy’un vefatının ardından Yozgat halkı, edebiyat çevresi, sevenleri ve yakınları Göksoy’un adının ve çalışmalarının yaşatılmasını talep ediyor.

Yozgat tarihi, edebiyatı ve kültürüne önemli katkılar sunan, ömrünün son nefesine kadar Yozgat için üretmeye ve yazmaya devam eden bilge şahsiyet Yılmaz Göksoy’un yakınları ve ailesi de Göksoy’un adının yeni yapılacak bir okul, derslik veya kütüphanede yaşatılıp, vefa örneği gösterilmesi gerektiğine inandığını söylüyor.