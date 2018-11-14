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Önder toplantısı yapıldı

YOZGAT Önder İmam Hatipliler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen ÖNDER bölge istişare ve koordinasyon toplantısı Yozgat Milli İrade İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Önder toplantısı yapıldı

YOZGAT Önder İmam Hatipliler Derneği ev sahipliğinde düzenlenen ÖNDER bölge istişare ve koordinasyon toplantısı Yozgat Milli İrade İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 07:42
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Önder toplantısı yapıldı

Toplantıya Yozgat ile birlikte Kırşehir, Nevşehir, Çorum il ve ilçelerinden katılım sağlandı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, İstişare Kurulu Başkanı Ahmet Mutu Güneşer, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Köse, ÖNDER Yozgat İl Başkanı Hacı İhsan Çelik birer konuşma yaptı.  ÖNDER Yozgat İl Başkanı Hacı İhsan Çelik, ÖNDER’in ülkede yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayarak, sosyal, kültürel, ekonomik, kamu yararına faaliyette bulunan bir dernek olduğunu söyledi. Çelik, “İmam Hatip nesli, ülkenin tüm çocuklarını milli, manevi değerlerine bağlı, şuurlu, vatanını, milletini ve bayrağını seven bir neslin yetişmesi için 1958 yılında kurulmuştur. 60 yıla yakın bu ülkede, bu coğrafyada, hizmet üreten İmam Hatip mensuplarının yararına Kur’an ve sünnet yolunda bilgi ve hikmet sahibi, önce ahlak ve maneviyat diyen, kul hakkına riayet eden, hakan ve adaletten ayrılmayan, bunları kendine amaç edinmiş samimi insanların bir araya geldiği toplum yararına çalışan bir dernektir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Önder Toplantısı Yapıldı
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