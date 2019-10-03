Öncelik yayaların

İçişleri Bakanlığınca 2019'un ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ yazılı pankartlar açıldı. Yayalara yol hakkı tanımayan sürücüler hakkında işlem yapılacağı kaydedildi. Uygulama ile bütün ilçelerde yaya önceliğine dikkat çekildi. Öncelik hakkının yayada olması gerektiği hatırlatıldı, bunu inanarak yapılması gerektiği belirtildi. Sürücülerin öncelik hakkını yayalara vermeyi alışkanlık haline getirmeleri istendi.