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Öncelik Yayaların

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle devreye sokulan ‘Yaya öncelikli trafik’ anlayışı kapsamında farkındalık oluşturmak üzere, eğitim kurumlarının bulunduğu bölgelerde uygulama yapıldı.

Öncelik Yayaların

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle devreye sokulan ‘Yaya öncelikli trafik’ anlayışı kapsamında farkındalık oluşturmak üzere, eğitim kurumlarının bulunduğu bölgelerde uygulama yapıldı.

07 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Öncelik Yayaların

Yapılan düzenleme ile ‘Yaya Öncelikli Trafik’ anlayışı yasal bir zemine oturtulduğu hatırlatıldı. Düzenleme ile artık araç sürücülerinin, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken ‘yavaşlamak’ geçen veya geçmek üzere olan yayalara ‘ilk geçiş hakkını vermesi’ zorunlu hale geldiği kaydedildi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılını ‘Yaya Öncelikli Trafik’ yılı ilan edildiği, bu doğrultuda hazırlanan broşürlerin de yayalara ve sürücülere dağıtımı yapılmaya başlandı. 

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