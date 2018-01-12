Önceliğimiz değil

YOZGAT Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talep edilecek hafif raylı sistem projesinin Yozgat’ın birinci önceliği olmadığını söyledi. Bakıcı, raylı sistemin devreye girmesi durumunda odaya kayıtlı yaklaşık 500 insanın ailesiyle birlikte mağdur olacağını ve göçün hızlanacağını savundu.

Başkan İlhami Bakıcı, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın heyecan ve gayretini anlayışla karşıladığını belirterek, “Ama araştırılmadan, soruşturulmadan, konunun muhatabı meslek odasından görüş alınmadan yapılan bir açıklama olduğunu düşünüyorum” dedi.

Başkan Bakıcı, Yozgat’ın önceliğinin raylı sistem projesi olmadığını, daha ciddi sorun öncelikler olduğunu hatırlatarak, “Önceliğimiz raylı sistem değildir. Bu raylı sistem Yozgat’ın hangi sorun ve problemini çözecektir? Yozgat’a ne getirisi olacaktır? Üniversitedeki 20 bin öğrenci okullarına gidip gelmekte bir problem mi yaşıyor?” diye konuştu.

Şoförler Odası Başkanı Bakıcı, Yozgat’ta 50 halk otobüsü olduğunu ve bu otobüslerin de 50 adet ortağının bulunduğunu bildirerek, “Bu insanların ailelerini de hesaba katın yaklaşık 500 kişi buradan ekmek yiyor. Minibüs esnafımız var onlar buradan ekmek yiyor. Ayrıca 120 ticari taksimiz var onlar buradan ekmek yiyor” diyerek eleştirisini sürdürdü.

İlhami Bakıcı, Yozgat’ın kısır döngüde olduğunu yineleyerek, Yozgat’ta yarım kalan yatırımların tamamlanması, üniversite öğrenci sayısının artırılması, bölge müdürlükleri gibi istihdam sağlayacak yatırımlar yapılması çağrısında bulunarak, “Mesela, organize sanayimiz nasıl aktif olur buna bakmak lazım, yerli otomobil yapımı için Yozgat tercih edilebilir mi bunların peşinde koşmak lazım. Oda olarak raylı sistemin şehrin önceliği olmadığını, projenin gerçekleşmesi durumunda oda mensubu esnaf ve sanatkarın mağdur olacağını bir kez daha vurguluyorum” diyerek açıklamasını sonlandırdı.