Önce kendini yönet

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Genç Girişimciler Kulübü akademik danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferansa işadamı Murat Erdem ve Siyasal Bilimci- Sosyolog, Tanzer Polat Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Siyasal Bilimci- Sosyolog, Tanzer Polat Yılmaz, yönetici ve iletişim, iletişim türleri, iletişimin günümüz dünyasında ulaştığı yeni boyutu, iletişimin geçirdiği evrim, sosyal medyanın iyi ve kötü tarafları, ölçüsüz sosyal medya kullanımının iletişim üzerindeki olumsuz etkileri, bilginin önemi konularına değindi. Yılmaz, işletmelerle ilgili iletişimi ele alırken, nihai hedefe ulaşmak için örgütsel iletişimin önemine vurguladı.

Hiçbir başarının tesadüf olmadığını ve eğer fikirde “inanç” varsa sonucun mükemmel olacağını “.İnanmak, başarmanın yarısıdır” sözünün aslında bütün her şeyi özetlediğini ifade eden işadamı Murat Erdem “Başarı, kısa zamanda elde edilen bir şey değil. Büyük bir başarı için uzun yılların ve büyük emeklerin verilmesi gerekiyor. Özellikle iş dünyasında bir başarıdan söz edeceksek bu daha da uzun zaman gerektiriyor ” dedi.