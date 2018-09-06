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Önce antrenman sonra maç

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor, Afyon kampında hazırlık maçlarının olduğunu günde daha kondisyon antrenmanı yapıyor.

Önce antrenman sonra maç

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Yozgatspor, Afyon kampında hazırlık maçlarının olduğunu günde daha kondisyon antrenmanı yapıyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Önce antrenman sonra maç

Öğleden önce güç ve dayanıklılık antrenmanı yapan kırmızı siyahlı ekip akşam saatlerinde ise ya hazırlık maçı oynuyor ya da teknik ve taktik antrenman yapıyor. Teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde çalışan Yozgatspor, her geçen gün tempoyu arttırıyor. Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, Afyon kampının kendileri için çok verimli geçtiğini söyledi. Yoğun bir tempo ile sürdürdükleri lig hazırlığında her geçen gün tempoyu biraz daha arttırdıklarını ifade eden Baş, ‘’Günde çift antrenman yaptığımız Afyon kampında dört tane hazırlık müsabakası oynayacağız. İlkini dön Çengelköyspor karşısında oynadık. Mağlup olmamıza karşılık takımımın göstermiş olduğu mücadeleden memnunun. Hiçbir zaman hazırlık müsabakaları lig için ölçü değildir ancak takımımızın eksiklerini tespit etme adına önemlidir. Biz Afyon’a hazırlık müsabakaları oynamak için geldik ve burada beklediğimiz ortamı bulduk. İyi hazırlanıyoruz ve lige tam manasıyla hazır hale geleceğiz’’ dedi. 

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