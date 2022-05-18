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Önce ağlattılar sonra eğlendirdiler

Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anneler günü programında katılımcılar önce gözyaşlarına boğuldular daha sonra ise müzik gösterileri ile gönüllerince eğlendiler.

18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:28
Önce ağlattılar sonra eğlendirdiler

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Yozgat İl Kültür Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen Anneler Günü programına öğrenci velileri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Duygu dolu anların yaşandığı programda sahnelenen oyunlar ve gösterilen slayt gösterileriyle birlikte gencinden yaşlısına, annesinden evladına herkes gözyaşlarına hakim olmadı. Programın sonlarına doğru ise yine okul öğrencilerinin sahne aldığı müzik korosu katılımcılara hoş vakit geçirmelerini sağlatırken, önce ağlattılar, sonra eğlendirdiler yorumlarına neden oldular. Programa Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Mahmut Karaağaç, Satılmış Gündüz, Okul Müdürü Mehmet Vurmaz, müdür yardımcıları, öğretmenler, öğrencileri, veliler ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Vurmaz, sevginin, fedakarlığın, bağlılığın eşsiz temsilcileri olan anneleri hatırladığımız özel bir haftanın içerisinde olduğumuzu söyledi. Annelerin sonsuz sevgi ve şefkatleriyle yaşamların temel direği ve herkesin hepimizin ilk öğretmeni olduğuna dikkat çeken Vurmaz, ‘’Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir medeniyetin mensuplarıyız. Çocuklarını aylarca bedenlerinde taşıyan, karşılıksız sevgileriyle büyüten, hayatın her aşamasında dua ve desteklerini esirgemeyen annelerimizin haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir’’ dedi.
Vurmaz’ın konuşmasının ardından Okula ismini veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesinin anlatan konuşma yapıldı. Daha sonra Yaşlara göre anneye bakış açısı ve kaybedilen anneye dair Doğan Cücelioğlu’nun konuşmasına yer verildiği video ve ardından da Eli Öpülesi anneler isimli video gösterisinin ardından salondu bulunanlar göz yaşlarına hakim olamadı. Slayt gösterilerinin ardından ‘En Mükemmel Anne’ isimli tiyatro oyunu ayakta alkışlanırken, katılımcılar solo ve koro halde söylenen türküler ile gönüllerince eğlendiler. Programda Eli Öpülesi Anneler isimli slayt gösterisinde yer alan annelere çiçek taktim edildi.
 •İhsan Çelikkaya•
 

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Önce Ağlattılar Sonra Eğlendirdiler
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