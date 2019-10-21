ONAY BEKLiYOR

YOZGAT Şehir merkezi ile birlikte Sorgun ve Akdağmadeni ilçe merkezlerinden geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yerköy ilçesinden başlayarak, yerleşim alanlarının dışına taşınmasına yönelik proje çalışması tamamlandı. Projenin, aciliyet durumu göz önünde bulundurularak, kademeli olarak hayata geçirilmesi amacıyla Yozgat Şehir Merkezi’ni kapsayan kesimin yatırım programına alınması talep edildi. Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, Yozgat Havaalanı yolu ile ilgili çalışmaların başlatıldığını, toplam 11 Kilometre kılavuz planına göre yol çıktığına belirtti, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yolun ağa alınması teklifinde bulunduklarını bildirdi. Gülhaş, ‘’Yozgat Çevre Yolu 26 kilometre uzunluğunda olup, 2020 yatırım programına teklif yapılmıştır. Kamulaştırma çalışmalarına başlanmamıştır. Yatırım programına alınması durumunda bölünmüş yol olarak ihalesi yapılması planlanmaktadır’’ dedi.

ÇALIŞMALARA DEVAM

Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, Yozgat şehir geçişi, Atatürk Yoluyla birlikte 12,5 kilometre olduğunu, yolda BSK işlerinin bir kilometrelik kısmı dışında tamamlandığını bildirdi. Gülhaş, ‘’Kalan işlerin bir yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Hızlı Tren bağlantı yolun da proje çalışmalarına başlanıldı. Sorgun ilçesinden itibaren 4,5 kilometrelik kısımda, Hızlı Tren İstasyonu bağlantısı dahil ihale yetkisini genel müdürlükten istedik’’ diye konuştu.

175 KİLOMETRE YOL AĞI

Karayolları Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş, Yozgat'ta 440 kilometre devlet yolu, 735 kilometre il yolu olmak üzere toplam bin 175 kilometre yol ağının bulunduğunu söyledi. Gülhaş, Yozgat Merkez ve Boğazlıyan ilçesinde olmak üzere iki Karayolları Şube Şefliği, E-88 Karayolunun Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü, Sorgun ilçesi kesiminde, bir de Karadeniz-Akdeniz bağlantılı karayolunun Çekerek bölgesinde Bakımevinin hizmet verdiğini hatırlattı. Yol Kenarı Denetim İstasyonunun ise, rutin bakım, onarım, karla mücadele çalışması yaptığını kaydeden Gülhaş, ‘’Yozgat'ta 2002 yılında 44 kilometre bölünmüş yol ağı bulunurken, 2018 yılı sonu itibariyle bölünmüş yol miktarına 329 kilometre ilave edilerek, ulusal ağ bütünlüğü kapsamında bölünmüş yol şebeke uzunluğu 373 kilometreye çıkartıldı. Yozgat il genelinde 40 kilometrelik kesimde Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş yol çalışması devam ediyor. Bu yollardan 32 kilometrelik kesimi Alaca-Zile, 8 kilometresi ise Sorgun-Akdağmadeni yol ayrımından başlayıp, Çiğdemli-Kadışehri arasında bulunuyor’’ ifadelerini kullandı. Bölge Müdürü Gülhaş, Yozgat'ta yol ağının 279 kilometrelik kesiminde Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş yol çalışmasının devam ettiğini kaydetti. Gülhaş, Yerköy-Yozgat-Sorgun arasında 110 kilometre, Yozgat-Sorgun yol ayrımından Alaca bağlantılı 18 kilometre, Sorgun-Akdağmadeni ayrımından Çiğdemli Yolunda 8 kilometrelik kesiminde çalışmaların bulunduğuna dikkat çekti. Gülhaş, Alaca-Zile yolu 32 kilometre, Çiğdemli-Beyyurdu-Çekerek-Tokat arası 5 kilometre, Şefaatli giriş yolu 5 kilometre, Sorgun-Akdağmadeni-Sivas ikmal inşaatı 101 kilometrelik kesiminde çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.



