Onarım ekibine teşekkür

ÇEKEREK İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okulların tamir ve tadilatlarını yaz kış demeden özverili bir şekilde çalışmalarını yöneten Bakım ve Onarım Ekibine teşekkür belgesi ve plaket verildi. Kaymakam Evren Çakır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan tarafından ödüllendirilen ekibe, teşekkür edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, Bakım ve Onarım ekibine “Sizlerin sayesinde ilçemiz okullarının fiziki kalitesi giderek artmaktadır, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim“ dedi.