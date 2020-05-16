Onarım çalışmaları devam ediyor

YOZGAT Belediyesi, kış koşullarında bir şekilde bozulan yaya kaldırım, ana yol ve caddelerde başlattığı bakım, onarım, yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kış öncesinde vatandaşların yol mağduriyeti yaşamamaları için belirledikleri 3 bölgede asfalt, çevre düzenlemesi, kaldırım çalışması yaptıran Yozgat Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte başlattığı çalışmalarını farklı bölgelerde sürdürüyor. Kış aylarında bazı yollarda, yaya kaldırımlarda bozulmalar meydana geldi. Belediye Ekipleri bu bölgelerdeki yal, cadde ve yaya kaldırımlarda yenileme, bakım, onarım çalışması başlattı.