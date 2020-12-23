ONARIM BEKLiYOR

RUSLAR tarafından, 1861 yılında Kafkaslardan sürgüne uğratılan Çerkezler tarafından Sarıkaya ilçesinde kurulan Kargı köyündeki tarihi caminin biran önce restore edilerek, yeniden ibadete açılması bekleniyor. Köylüler, köyde bulunan 160 yıllık caminin de tescilinin yapılıp, restore edilerek, ibadete açılması için çalışıyor. Sarıkaya İlçesinin Kargalı köyünde 2018 yılında gerçekleştirilen incelemelerde, köyde bulunan havuzun Roma döneminden kalma olduğunu belirledi. Havuzu birince derece sit alanı olduğu tespit edilip tescillendi. Köy halkı, köyde bulunan tarihi özelliğe sahip eski camiinin de aynı şekilde tescillenmesi için talepte bulundu. Köylüler, köyde kullanılmayan, yıkılmaya başlayan camiinin 1803 yılına ait olduğunu ancak resmi beratında 1860 tarihinin yer aldığını kaydettiler. Kafkas göçmeni ustalar tarafından inşa edilen camiinin tescilini yapıp, koruma altına alındıktan sonra aslına uygun şekilde restore edilmesi için başvuruda bulunan köylüler, şu ana kadar taleplerine bir karşılık gelmediğini bildirdi. Köylüler, ‘’Yapıldığı tarihten günümüze kadar tüm parçalar aslına uygun duruyor. Kullanılmadığı için zaman içerisinde bazı çökmeler oldu. Koruma altına alınarak restore edilmesini istiyoruz’’ diye konuştular. Köylüler, ‘’Köyümüzün kurulan ilk camisi olduğunu ve o dönemlerde insanların ibadetleri için mahalle aralarından camiye taş döşedikleri biliniyor. Cami için köy halkı bu zamana kadar kendi ellerinden geldiğince gereken onarımları yapmışlar, ancak çok eski olduğundan dolayı artık profesyonel bir şekilde acilen onarıma alınması gerekiyor. Kültür Bakanlığı tarafından korumaya alınan bu cami kendi kendini yok ederken aynı zamanda yıkılma ihtimaliyle köyümüz sakinleri içinde tehlike oluşturuyor. Sit alanı olarak tescillenen ve Roma döneminden kalan havuz ise Sarıkaya Roma Hamamı ile aynı dönemlerden kalmasıyla gerek turizm açısından, gerek kültürümüz açısından oldukça büyük önem taşıyor. Kültür Bakanlığı’nın ve Yozgat Valisi Sayın Ziya Polat beyefendinin bu konudaki hassasiyetlerine güvenerek mirasımızı korumak adına bu varlıkların kurtarılarak, gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması, ülke turizmine kazandırılması için gereken adımların atılacağına inancım tamdır’’ ifadelerini kullandılar. •Seyfettin Sağlam•