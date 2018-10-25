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On parmağımda yedi sanat

SORGUN Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri ‘On parmağımda yedi sanat’ etkinliği kapsamında çalışmalarını sergiledi.

On parmağımda yedi sanat

SORGUN Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri ‘On parmağımda yedi sanat’ etkinliği kapsamında çalışmalarını sergiledi.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:00
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On parmağımda yedi sanat

Yeşilyurt İlkokulu öğrencileri, Avrupa’nın heyecan verici öğrenme toplulukları arasında gösterilen eTwinning kapsamında ilk projelerini ortaya koydu. Sanat dalında resim ve heykel ile ilgili çalışmalarını sergileyen öğrenciler, ünlü ressamları ve tabloları tanıyarak, onların ilginç hayat hikayelerini ve çalışmalarını tanımış oldu. Müdür Yardımcısı Gökhan Yavuz öncülüğünde gerçekleştirilen projenin devam edeceği bildirildi. Okul Müdürü Mehmet Ünlü, önümüzdeki aylarda proje kapsamında müzik, dans, tiyatro, sinema ve yapı sanatlarıyla çalışmaları sürdüreceklerini ifade ederek, “Sergimizin açılışını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci ve katılımcılara teşekkür ederiz” dedi.

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