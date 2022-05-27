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Ön görüşme yapıldı

Yozgat Şehir Hastanesi tarafından 7 Haziran Salı günü düzenlenecek olan sergi için ön görüşme ve planlama yapıldı.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:29
Ön görüşme yapıldı

Yozgat Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hilal Tunçer Yılmaz, Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yılmaz, Başhekim Uzman Dr. Kozan’a eğitime destek amaçlı satın alınan tasarım objeyi taktim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kozan,  “Bu anlamlı objeyi kalite denetiminde alınan yüksek puana ithafen aldım. Bu dekoratif ürünü ilk gördüğümde aklıma hastanede çalışan tüm ekip arkadaşlarım geldi. Sağlık alanında gece gündüz demeden özverili ve fedakârca hizmet verirken kaliteden de asla ödün vermeyerek tüm yükü taşıyan ve SKS denetiminde yüksek puan alan hastanemiz çalışanlarına ithaf ediyorum.” dedi.
•Haber Merkezi•

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Ön Görüşme Yapıldı
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