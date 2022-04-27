Ön eleme tamamlandı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen '40 Hadis 40 Ayet Bilgi Yarışması'nın ön eleme turunda 2 grup halinde yarışan 16 okul arasında gruplarını ilk 2 sırada bitiren okullar finale kaldı. Ön eleme yarışmasında finale kalan Fatih, Necip Fazıl Kısakürek, Kadıgüllü Şehit Halit Aksu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokullarını tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, tüm katılımcı okullara teşekkür etti. Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleşecek final yarışmasında ilk 3'e giren okul öğrencilerinin ödülleri ise birincilik ödülü tüm grup öğrencilerine 750 lira ve 1'incilik madalyası; ikincilik ödülü tüm grup öğrencilerine 500 lira ve 2'ncilik madalyası; üçüncülük ödülü ise tüm grup üyelerine 250 lira ve 3'üncülük madalyası verilecek.