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Olumsuz etkiledi

SORGUN ilçesine bağlı Ağcın köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz etkiledi

SORGUN ilçesine bağlı Ağcın köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

22 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Olumsuz etkiledi

Dün akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak nedeniyle köydeki birçok ev sular altında kalırken, bazı evlerin havlu duvarları yıkıldı. Köy imamı Bilal Başol’a ait olduğu öğrenilen otomobil ise sele kapılarak çamura saplandı. Olayın ardından Sorgun Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Özel İdare ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Yozgat AFAD ekipleri Ağcın köyünde hasar tespiti yapmaya başladı. Ekipler daha sonra olay yerine çağırdıkları vinç yardımıyla sele kapılan otomobili sapladığı yerden kurtardı. Vatandaşlar Yusuf Bulut, yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü köydeki bazı evlerin duvarlarının çöktüğünü, yolların tamamen sel nedeniyle söküldüğünü söyledi. Olayla ilgili AFAD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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