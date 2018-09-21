Olumlu yaklaşıma ödül

Bu davranışından dolayı yılın örnek esnafı seçilen Recep Şaşmaz’a ödülünü ve çeşitli hediyeler veren Vali Kemal Yurtnaç, “Sanayi sitesinde oto tamir işi ile uğraşan Recep Şaşmaz kardeşimiz örnek bir davranış sergilemiştir. Bir vatandaşımızın aracı arızalanmış ve Recep Şaşmaz’ın dükkanına getirmiş. Recep aracı tamir etmiş ve vatandaş tekrar yola çıkmış. Ankara yolunda, Yozgat’tan 110 kilometre uzaklaştıktan sonra aracı tekrar arıza vermiş. Recep de buradan bir çekici ile gidip aracı dükkanına tekrar getirmiş, tamirini yapıp sahibine teslim etmiş. Bu yaptığı işlemden de hiç ücret almamış. Bu davranışı ile yılın örnek esnafı unvanını almayı sonuna kadar hak etmiştir” dedi.

Bu davranışın diğer esnaflara da örnek olması gerektiğini kaydeden Vali Yurtnaç, “Recep kardeşimiz bu davranışı ile olumlu bir Yozgat algısı oluşturmuştur. Bu davranış diğer esnaflarımıza da örnek olmalı ve ahilik kültürünün günümüzde de yaşatılması gerekmektedir. Ben bu örnek davranışından dolayı Recep Şaşmaz’ı kutluyorum. İnşallah bu şekilde ticari hayatını sürdürür ve tüm esnafa örnek olur” diye konuştu.

Recep Şaşmaz ise örnek esnaf seçilmesinden ve ödüllendirilmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirterek Yozgat esnafına yakışır davranışlarını meslek hayatı boyunca devam ettireceğini söyledi.