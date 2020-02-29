Olumlu Davranış teknikleri

ÇEKEREK ilçesinde, söz ve davranışlarda nezaket, argolu sözlerin yanlışlığı ile ilgili etkinlik yapıldı. Çekerek Şehit Kazım Şahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik ilgiyle takip edildi. Söz ve davranışlarda nezaket, argolu sözlerin yanlışlığı görsel ve uygulamalarla anlatıldı. Empati kurma becerileri, etkili iletişim becerileri ve video gösterimiyle desteklenen olumlu davranış geliştirme teknikleri uygulandı.