Ölümler tepki çekiyor

Yozgatlı hayvanseverler iddiaya göre Yozgat Geçici Hayvan Barınağı yakınında bulunan atış poligonunun yanında ölü bir köpek buldu. Hayvanseverler köpeğin arka bacağından ve göğsünden vurulduğunu ve atış poligonunun yanında ölmüş olmasının tesadüf olamayacağını söylediler.

Söz konusu poligonu polislerin kullandığını iddia eden hayvanseverler, bölgeye zaman zaman yalnız gittiklerini ve böyle bir olayın herhangi bir vatandaşın başına da gelme ihtimali olduğunu belirterek, yetkili ve ilgilileri dikkatli ve duyarlı olmaya davet ettiler.