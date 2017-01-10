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Ölümler tepki çekiyor

10 Ocak 2017 Salı 06:21
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Yozgat’ta ölü veya öldürülmüş vaziyette bulunan hayvanların durumuna hayvansever vatandaşlar tepki gösteriyor. Son olarak geçici hayvan barınağı yakınında vurularak öldürülen bir köpeğin cesedine ulaşan hayvanseverler duruma sert tepki verdi.

Ölümler tepki çekiyor
Yozgatlı hayvanseverler iddiaya göre Yozgat Geçici Hayvan Barınağı yakınında bulunan atış poligonunun yanında ölü bir köpek buldu. Hayvanseverler köpeğin arka bacağından ve göğsünden vurulduğunu ve atış poligonunun yanında ölmüş olmasının tesadüf olamayacağını söylediler.
Söz konusu poligonu polislerin kullandığını iddia eden hayvanseverler, bölgeye zaman zaman yalnız gittiklerini ve böyle bir olayın herhangi bir vatandaşın başına da gelme ihtimali olduğunu belirterek, yetkili ve ilgilileri dikkatli ve duyarlı olmaya davet ettiler.
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