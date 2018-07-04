Ölümle dalga geçiyorlar

Lise Caddesi’nde hızla ilerleyen 2 patenci gencin tehlikeli oyununa motosiklet sürücüsü de ortak oldu. Son sürat hızla yolda bulunan araçlara dahi aldırmayan patenli gençler, adeta ölüme meydan okudu. Tehlikeye aldırmayan gençler zaman zaman da akrobatik hareket yaptı. Arkasına tutunan patenli gençler yokmuş gibi yoluna devam eden motosiklet sürücüsünün rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.