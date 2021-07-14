ÖLÜM YOLUNA NEŞTER

Yozgat’ın Çekerek-Sorgun ilçelerini birbirine bağlayan Karayolunun dağlık kesiminde yer alan keskin virajla birlikte, yaşanılan heyelan sebebiyle sıkça kazaların yaşandığı kesimde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Yozgat Valisi Ziya Polat, bölge halkının sıkça trafik kazalarının meydana gelmesi nedeniyle ‘Ölüm Yolu’ adını verdiği yolda incelemelerde bulundu. Çekerek ilçesi Arpaç, Çeltek, Karahacılı, Yukarıoba, Ortaoba, İkizce köylerinin ulaşım yolunun problemlerini çözüne yönelik incelemelerde bulunan Vali Polat, ilgililerden de bilgi aldı. Polat, yolda gerekli çalışmaların yapılacağının da altını çizdi.