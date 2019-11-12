Oluközü’ne Manisa desteği

Bir süre önce belediyenin borçlarından dolayı araçlarına haciz konulan Oluközü Belde Belediyesi bazı hizmetleri yürütemez noktaya gelmişti.

Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, önceki dönemden biriken borçlardan dolayı, göreve gelir gelmez haciz şokuyla karşılaştığını, belediyenin araçlarına el konulduğunu belirtmişti.

Başkan Aydınsoy, yaptığı girişimler neticesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden iki adet hibe araç alarak belediyenin hizmetine sundu.

Oluközü Belediye Bakanı Hasan Aydınsoy, “Bir halk otobüsü, bir adet cenaze aracının beldemiz hizmetine sunulmasında bizlere destek veren Genel Başkan Yardımcımız Sadir Durmaz’a, milletvekilimiz Ethem Sedef’e, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve İl Başkanı Ferhat Altan’a teşekkür ederim” diye konuştu.