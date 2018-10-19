OLMAZLARIN ARKASINA SIĞINMADIK

Yozgat Valiliği toplantı salonuna gerçekleşen toplantıya Vali Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akgün, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sanayici, tüccar ve esnaf katıldı. Toplantıda Yozgat’ta istihdam ve üretime yönelik kısa vadede atılan adımlar, orta ve uzun vadede hedeflenen projeler anlatılarak, ele alındı. Açılış konuşmasını yapan Vali Yurtnaç, her ilin sanayi kenti olamayacağı gerçeğiyle Yozgat’ın tarım şehri olduğunu hatırlattı. Vali Yurtnaç, tarımın yanı sıra termal turizme de ağırlık verdiklerini anlattı. Vali Yurtnaç, Yozgat’a yatırımcı çekmek maksadıyla iş adamları zirvesi, kırmızı halı projesi gibi önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Olmazların arkasına sığınmadık ve yatırımcının ayağına bizzat gittik. Dinamik ve yeni nesil bürokrasi anlayışını benimseyen ekibimiz ile doğru adımlar attık. Bunların ufak yansımalarını da gördük. Bunlar uzun soluklu işler olduğu için, orta ve uzun vadede olumlu yansımalarını daha iyi göreceğiz” diye konuştu. Toplantıda katılımcılar yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirerek çözüm talebinde bulundu. Vali Yurtnaç, yerinde ziyaretleri sürdürmenin yanı sıra, bu tarz toplantılara da devam edeceklerini bildirdi.