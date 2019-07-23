OLMADI BiR DAHA!

Geçtiğimiz yıl halkın tepkisi, milletvekillerinin zorlaması, bakanların talimatları ile tamamlanıp, ulaşıma açılan karayolunun 4 yol kavşağındaki çalışmaların sıcağı bile soğumadan sökülüp, yeniden düzenleme çalışması başlatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün, Yozgat Belediyesi ile birlikte başlattığı yeni çalışma ile Bozok Üniversitesi Cumhuriyet Mektebi Rektörlük binası önündeki Dörtyol Kavşağında altyapı, peyzaj ve kavşak düzenleme çalışmalarının yapılmaya çalışıldığı kaydedildi. Yapım çalışmaları sonrasında geçen bir yıllık süre sonunda asfalta çökme, çatlama, yağmur suyu hattının çalışmaması gibi sorunlar yaşandığı bildirildi. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını yarın akşama kadar tamamlaması bekleniyor.