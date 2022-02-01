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Öldü dediler, 121’inci yaş gününü kutladılar

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde 20 yıl önce geçirdiği bir operasyon sonrasında öldüğü iddia edilen Akkız Büyükturgut’un 121’inci yaş günü kutlandı.

01 Şubat 2022 Salı 00:41
Öldü dediler, 121’inci yaş gününü kutladılar

Bundan 20 yıl önce cerrahi bir operasyon geçiren daha sonra hayatını kaybetti diye köyünde de selası verilen Akkız Büyükturgut’un 121’inci yaş gününü Saraykent Kaymakamı Alı Açıkgöz kutladı. 8 çocuk annesi 121 yaşındaki Akkız Büyükturgut 48 torunu bulunuyor. 20 yıl önce Ankara'da geçirdiği operasyon sonrasında yoğun bakıma alınan Akkız Büyükturgut’un çocukları yanlış anlaşılmadan dolayı köyünde öldü diye selasını verdirdiler. Yoğun bakımdan çıkartılarak köyüne getirilen Akkız Büyükturgut, evine geldiği sırada köyün camisinden selasının verildiğini duydu. 20 yıl önce 101 yaşında oylan Akkız Büyükturgut’un 121’inci yaş gününü Kaymakam Ali Açıkgöz sürpriz bir doğum günü ile kutladı. Açıkgöz, hayatında ilk defa doğum günü kutlanan Akkız Büyükturgut, bu mutlu gününde kendisini hatırlayan Kaymakam Açıkgöz’e teşekkür etti. Uzun ve sağlıklı yaşamını hareketli olmaya borçlu olduğunu dile getiren asırlık nine en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek olduğunu belirtti. Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz ise, 121 yaşındaki Akkız Büyükturgut’un doğum gününü kutladıklarını ifade etti. Kendisi Yozgat'ın en yaşlı insanı olduğunu hatırlatan Kaymakam Açıkgöz, ‘’Bugün kendisine sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Bizi gördüğünde çok şaşırdı ve ilk defa doğum gününün kutlandığını bize söyledi. Akkız teyzemizin 8 çocuğu, 48 torunu var. Allah kendisine uzun ömürler versin. Biz kendisine şunu ifade ettik, 'Bizler sizin yanınızdayız.' Yaşlılarımızın hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmelerini istemiyoruz. Devletimizin sıcaklığını hissettirtmek için buradayız’’ dedi.

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