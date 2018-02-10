Ölçüm yaptılar

Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri, Novada da vatandaşlara sigaranın zararları ve tahribatı hakkında bilgi aktardı.

Akabinde ise karbon monoksit ölçümü yapıldı.

Sigara içmeyen vatandaşlar ise pasif içicilik konusunda bilgilendirilerek, sigara içmemenin yeterli olmadığını, sigara içilen ortamlarda bulunan vatandaşların da ciddi zarar görerek, pasif içici olarak adlandırıldığı bildirildi.