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Ölçü ve tartı uyarısı

YOZGAT Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,  Ölçü ve Ölçü Aleti kullanıcılarına periyodik muayene çağrısında bulunuldu. 

Ölçü ve tartı uyarısı

YOZGAT Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü,  Ölçü ve Ölçü Aleti kullanıcılarına periyodik muayene çağrısında bulunuldu. 

16 Ocak 2018 Salı 07:00
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Ölçü ve tartı uyarısı

Kanun gereği bilumum ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapıldığının hatırlatıldı.
2016 yılı damgalı Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayene ve damgalama işlemlerinin 2018 yılında yapılabilmesi için Ölçü ve Ölçü Aleti kullanıcılarının 28 Şubat 2018 günü mesai bitimine kadar Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Belediyelere ve Yetkili Muayene Servislerine beyanname vermeleri gerektiği aktarıldı.
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’ne göre, Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Elektrik, Su, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçları ile Akım transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır hükmü hatırlatıldı. Bunların dışında kalan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapıldığına dikkat çekildi.


 

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