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Ölçü ve ölçü aletleri affı

BİLİM Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi geçmiş olan ölçü ve ölçü aletleri için kesilen cezalara af geldi.

Ölçü ve ölçü aletleri affı

BİLİM Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından damgası kopmuş, bozulmuş veya damga süresi geçmiş olan ölçü ve ölçü aletleri için kesilen cezalara af geldi.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Ölçü ve ölçü aletleri affı

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mualla Taşkesen, 28 Şubat tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına Dair Kanunla, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa geçici muafiyet maddesi eklendiğini söyledi. Taşkesen, ‘’Bu muafiyet ile 1 Aralı 2018 tarihinden önce damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi geçmiş olduğu için cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcılarının, 28 Şubat tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ölçü aleti türüne göre ilgili il müdürlüklerine ya da  yetkili muayene servislerine periyodik muayene başvurusunda bulunmaları halinde, söz konusu fiilden dolayı herhangi bir idari para cezası ödemeksizin muayene ve damgasını yaptırarak ölçü aletini kullanabileceklerdir. İlgililere önemle duyurulur’’ dedi.

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