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Olası Afet değerlendirildi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen ‘İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’ toplantısında olası afet durumları dikkate alınarak, alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

Olası Afet değerlendirildi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen ‘İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’ toplantısında olası afet durumları dikkate alınarak, alınabilecek önlemler masaya yatırıldı.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Olası Afet değerlendirildi

Toplantıya, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hazırlanan Yozgat İl Afet Müdahale Planında yer alan ve Yerel Düzey Hizmet Grubunda görevlendirilen ana çözüm ortağı olan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplantıda, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun görevleri, ana ve destek çözüm ortağı kurumlar tarafından afet öncesi, esnası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler, afet risk ve tehlikeleri, meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak olan 0’ıncı dakika planlaması gibi afet yönetimini ilgilendiren konular görüşüldü.

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