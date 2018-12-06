OKUYUP-YAZACAKLAR

Aydıncık ilçesinin Baydiğin, Dereçiftlik, Kösrelik Şehit Bekir Şimşek İlkokulu’nda açılan kurslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol tarafından ziyaret edildi. Yozgat il genelinde oluşturulan komisyonlar tarafından alan taraması yapılarak, okuma yazma bilmeyenlere yönelik ikinci etap kurslar başlatıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ilk etapta, Yozgat Merkezde 203 kişi olmak üzere diğer tüm ilçelerde açılan kurslara katılan toplam 2 bin 370 kursiyerin okuma yazma öğrendiğini söyledi. Yazıcı, kursiyerlerden 2 bin 156’sının kadın 215’inin erkek olduğunu aktardı. Yazıcı, okuma yazması olup da, belgesi bulunmayan 108 erkek, bin 297 kadın kursiyerin tespit edilerek, belgelerinin verildiğini, okuma yazması olmayan engellilerin de tespit edilerek, evde eğitim almalarının sağlandığının altını çizdi.