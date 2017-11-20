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Okuyun, öğrenin

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, kış akşamlarının uzun olduğunu belirterek, bu uzun geceleri ibadet ile değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Okuyun, öğrenin

YOZGAT İl Müftüsü Salih Sezik, kış akşamlarının uzun olduğunu belirterek, bu uzun geceleri ibadet ile değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 07:05
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Okuyun, öğrenin

Müftü Sezik, Yozgat’ta vatandaşların Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri için her türlü desteği ve imkanı sunabileceklerinin altını çizdi.
Sezik, akşam ve yatsı namazlarının ardından camilerde vatandaşlara Kur’an-ı Kerim kursu düzenleyeceklerini anlattı.
Sezik, “Kur’an kurslarında hizmet çeşitliliği ve ihtiyaç odaklı hizmet anlayışı ile mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen, kamuda veya özel sektörde çalışan vatandaşlarımızın iş saatleri dışında veya hafta sonları Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerini geliştirebilmelerini amaçlıyoruz’’ dedi.     
Müftü Sezik, bu bağlamda günlük hayatın koşuşturmalarında vakitlerini Kur’an-ı Kerim okuma ve öğrenmeye ayıramayanların, gündelik işlerinden kopmadan yaygın din eğitimi hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak istediklerini kaydetti. Müftü Sezik, mesai saatleri sonrası ihtiyaç duyulan yerlerde Kur’an Kursları açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
 

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