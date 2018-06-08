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OKUYORUZ-YAZIYORUZ

TÜRKİYE’de okur-yazar oranının en yüksek olduğu illerden birisi olan Yozgat’ta, bu yıl açılan kurslarla yaşı ilerlemiş olanlara da okuma yazma öğretilirken, 6 yaş üzeri okur yazar nüfusumuz, Türkiye ortalamalarına paralel olarak atmaya devam ediyor.

OKUYORUZ-YAZIYORUZ

TÜRKİYE’de okur-yazar oranının en yüksek olduğu illerden birisi olan Yozgat’ta, bu yıl açılan kurslarla yaşı ilerlemiş olanlara da okuma yazma öğretilirken, 6 yaş üzeri okur yazar nüfusumuz, Türkiye ortalamalarına paralel olarak atmaya devam ediyor.

08 Haziran 2018 Cuma 07:00
39 Okunma
OKUYORUZ-YAZIYORUZ

Bugün gerçekleştirilecek törenle eğitim öğretim dönemine nokta konulacak. Türkiye İstatistik Kurumu da, eğitim öğretimle ilgili verileri yayınladı. Yozgat'ta 6 yaş ve üzeri okur-yazar nüfus oranı, Türkiye ortalamasına paralel olarak yüzde bir arttı. Türkiye ortalaması 96,1 iken 96,2'ye çıktı. Yozgat'ın ortalaması ise yüzde 95,0'dan yüzde 95'1 yükseldi. Yozgat'ta okullaşma oranı ilkokullarda yüzde 90,5, ortaokullarda yüzde 88,5, lise ve dengi okullarda yüzde 78,0 olarak değerlendirildi. Türkiye ortalamasının ilkokullarda 94,9, ortaokullarda yüzde 94,4, lise ve dengi okullarda yüzde 79,8 olduğu kaydedildi Yozgat'ta derslik başına ilkokullarda 14, ortaokul, lise ve dengi okullarda 12 öğrenci düşüyor. Türkiye ortalamasının ise ilkokullarda 18, ortaokullarda 15, lise ve dengi okullarda 13 öğrenci olduğu kaydedildi.

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