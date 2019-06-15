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Okuyan ilçe projesi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerde okuma bilincini arttırmak adına 'Okuyan İlçe Okuyan Nesil' projesi kapsamında, Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema salonunda düzenlenen programda başarılı olan okullardaki öğrencilere ödülleri verildi.

Okuyan ilçe projesi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerde okuma bilincini arttırmak adına 'Okuyan İlçe Okuyan Nesil' projesi kapsamında, Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema salonunda düzenlenen programda başarılı olan okullardaki öğrencilere ödülleri verildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Okuyan ilçe projesi

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerde okuma bilincini arttırmak adına 'Okuyan İlçe Okuyan Nesil' projesi kapsamında, Sarı Zeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema salonunda düzenlenen programda başarılı olan okullardaki öğrencilere ödülleri verildi. Kaymakam Yasin Özcan, "İlçemizde mutlu olacağımız kıvanç duyacağımız bir gün yaşıyoruz. Bu kadar öğrenciyi burada iç içe bir arada görmek ve bu birlikteliğin sebebi de kitap okuma programı olduğundan bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla bu proje uygulama aşamasında katkıda bulunan öğretmenlerimize idarecilerimize gerek maddi katkıda bulunan öğretmenlerimize ilçemizdeki banka müdürlerimizi ve iş adamlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum" dedi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş da, ‘Okuyan ilçe Okuyan Nesil’ projesinin hazırlanış şekli, amacından bahsederken projede başarılı olan öğrencileri tebrik etti. Düzenlenen programda, öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

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