Okumayan kalmayacak

Yozgat il genelinde okuma yazma bilmeyen bir fert dahi bırakmamak amacıyla Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan yetişkinlere yönelik okuma yazma kursları kadınların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Yozgat’ta bu yıl açılan ikinci kademe okuma yazma kursları devam ediyor. Kadınların ilgi gösterdiği kurslara farklı yaş guruplarından kadınlar katılarak, okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşıyor. Yozgat’ta geçtiğimiz yılsonu itibariyle açılan kurslarda yaklaşık 15 bin kursiyere eğitim verildi. Açılan kurslarda okuma yazma öğrenen 8 bin 150 kursiyer ise sertifika aldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Covid19 salgınına karşı verilen mücadele nedeniyle zaman zaman açılan kursların sekteye uğradığını hatırlattı. İl genelinde Halk Eğitim Merkezleri’nin alan taraması yaparak, belirledikleri kişilere yönelik kurslar açtığını bildiren Yazıcı, halen 2. Kademe okuma yazma kurslarının devam ettiğini bildirdi. •Seyfettin Sağlam•