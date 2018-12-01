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Okuma-Yazma kursu

ÇANDIR ÇANDIR ilçesinde okuma yazma bilmeyen kadınlar, açılan kursa ilgi gösterdi. Başlatılan seferberlik kapsamında Çandır Atatürk Ortaokulu’nda kurs açıldı.

Okuma-Yazma kursu

ÇANDIR ÇANDIR ilçesinde okuma yazma bilmeyen kadınlar, açılan kursa ilgi gösterdi. Başlatılan seferberlik kapsamında Çandır Atatürk Ortaokulu’nda kurs açıldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Okuma-Yazma kursu

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, kursu ziyaret edip, kursiyer ve öğretmenlerle sohbet etti. Kurslara katılımın yüksek olmasından mutlu olduğunu söyleyen Kapal, kursiyer ve öğretmenlere teşekkür etti. Kursiyerler, çeşitli nedenlerle okuma yazmayı hep ertelediklerin belirterek, "Okumak ve yazmak her zaman hayalim olan bir şey. Okuyamamak ve yazamamak içimde hep uhde kalmıştı. Artık bir yere giderken tabelaları daha rahat okuyabileceğim. Hastaneye gittiğimde bana sıra geldiğini yardım almadan öğrenebileceğim. Telefon rehberindeki isimleri rahatlıkla okuyabileceğim" diye konuştular.
Herkese okuma ve yazma öğrenmelerini tavsiye eden kursiyerler, "Bu çok büyük bir ihtiyaç. Yıllardır biz bunun eksikliğini yaşadık. Okuma yazmayı tam öğrendikten sonra Türkçe Kuran-ı Kerim okumak da istiyoruz.  Kurs sayesinde kitap okuyabileceğiz. Bu konuda da çok azimli olduğumuzu söyleyebiliriz. Kurs öğretmenimizin sayesinde hayatımızdaki en büyük eksikliği gidermiş olacağız" ifadelerini kullandılar.
 

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