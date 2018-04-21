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Okuma yazma kursu

SARIKAYA ilçesinde Halk Eğitim Merkezi açılan okuma yazma kursu devam ediyor.

Okuma yazma kursu

SARIKAYA ilçesinde Halk Eğitim Merkezi açılan okuma yazma kursu devam ediyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Okuma yazma kursu

Kaymakam Vekili Samet Öztürk, Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Kaymakam Vekili Öztürk’e Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Haluk Timur eşlik etti. Kaymakam Vekili Samet Öztürk, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursu ile birlikte, biçki dikiş, rölyef gibi kurslarında da kursiyerlerin yapmış oldukları çalışmaları inceledi, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

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